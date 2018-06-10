В Авдеевке полностью возобновили водоснабжение

По состоянию на 7:00 10 июня в Авдеевке и ближайших поселках была вода

Утром в воскресенье, 10 июня, в Авдеевке возобновили подачу воды.

Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области.

9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.

По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.