В Авдеевке полностью возобновили водоснабжение

Утром в воскресенье, 10 июня, в Авдеевке возобновили подачу воды.
Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области.
9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.
По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.
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