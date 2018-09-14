В Армянске заявили о введении режима чрезвычайной ситуации

В Армянске концентрация вредных веществ превысила норму в пять раз

Оккупационные власти Крыма решили ввести режим чрезвычайной ситуации в Армянске в связи с выбросами вредных химических веществ на заводе Крымский титан.

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на заявление представителя "крымского" управления МЧС России Алексея Фридмана.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации введут уже 14 сентября в связи с пятикратным превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим чрезвычайной ситуации ", - заявил Фридман.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

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Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатацией заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

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