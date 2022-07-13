В российской армии становится все больше дезертиров и пьяниц — Генштаб

13 июля, 08:05
Генштаб рассказал о низком морально-психологическом состоянии оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о низком морально-психологическом состоянии оккупантов (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние личного состава российских оккупантов остается низким.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство, говорится в утренней сводке.

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Также оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.

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Генштаб также сообщил, что продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

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На Северском направлении состав и положение вражеских войск — без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов в районе Волковки Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Дезертиры Дезертирство Пьяные военные Война России против Украины

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