В российской армии становится все больше дезертиров и пьяниц — Генштаб 13 июля, 08:05 Генштаб рассказал о низком морально-психологическом состоянии оккупантов (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние личного состава российских оккупантов остается низким.



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство, говорится в утренней сводке.

Также оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.

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Генштаб также сообщил, что продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск — без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов в районе Волковки Сумской области.

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