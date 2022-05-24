Насильно мобилизованные в «армию ДНР» открыто выражают недовольство: записали видеообращение к Пушилину 24 мая, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Мобилизованные жители ОРДО подняли бунт (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Насильно мобилизованные в так называемую «армию ДНР» жители Донбасса начинают открыто выражать недовольство.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал видеообращение насильно мобилизованных к Денису Пушилину.

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«Они записали обращение к Пушилину и заявили, что их обманом отправили без подготовки на передовую в Мариуполь. В результате погибло около 40% батальона», — отмечает Казанский.

«Бойцы» жалуются Пушилину, что их посылают на убой, хотя они не должны были участвовать в боевых действиях после мобилизации

Многие из них не имеют военной подготовки. Но больше всего они не хотят воевать за «другое государство» в лице «ЛНР».

В апреле Казанский сообщал, что в оккупированном Донецке в ряды подконтрольной РФ «армии ДНР» обманом мобилизовали музыкантов местной филармонии и отправили их под Мариуполь. Часть из них погибли почти сразу, в том числе известный джазмен Николай Звягинцев.

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