Насильно мобилизованные в «армию ДНР» открыто выражают недовольство: записали видеообращение к Пушилину

24 мая, 11:12
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Мобилизованные жители ОРДО подняли бунт (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Мобилизованные жители ОРДО подняли бунт (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Насильно мобилизованные в так называемую «армию ДНР» жители Донбасса начинают открыто выражать недовольство.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал видеообращение насильно мобилизованных к Денису Пушилину.

Видео дня

«Они записали обращение к Пушилину и заявили, что их обманом отправили без подготовки на передовую в Мариуполь. В результате погибло около 40% батальона», — отмечает Казанский.

«Бойцы» жалуются Пушилину, что их посылают на убой, хотя они не должны были участвовать в боевых действиях после мобилизации

https://www.youtube.com/embed/FnM53h_0znY

Многие из них не имеют военной подготовки. Но больше всего они не хотят воевать за «другое государство» в лице «ЛНР».

В апреле Казанский сообщал, что в оккупированном Донецке в ряды подконтрольной РФ «армии ДНР» обманом мобилизовали музыкантов местной филармонии и отправили их под Мариуполь. Часть из них погибли почти сразу, в том числе известный джазмен Николай Звягинцев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс ДНР Денис Пушилин Война России против Украины

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