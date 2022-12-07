В армии Беларуси растет недовольство из-за угрозы втягивания в войну против Украины — Генштаб 7 декабря, 08:21 Генштаб сообщил о росте недовольства в армии Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

В армии Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства страны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 7 декабря.

«Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной», — говорится в сообщении.

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При этом, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях.

На Северском направлении оккупанты совершили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ ведут оборонительные действия. Из танков и всего спектра артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области, а такжеТерны, Ямполевку и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районе населенных пунктаов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Красногорск, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении войска РФ ведут оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняются, проводят усиление группировки войск. Совершили артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов рядом с линией столкновения, среди которых Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.