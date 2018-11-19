В АП рассказали, от чего зависит окончательная дата проведения Объединительного собора

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что конкретная дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви будет зависеть от завершения переговоров между украинскими епископами.
В комментарии Интерфакс-Украина Павленко отметил, что четко определен месяц, установлены четкие параметры "и видно, что эта работа подходит к завершению".
"Конкретная дата пока не известна. Дата, как было указано в информационном сообщении Вселенской патриархии, будет окончательно подтверждена в ходе заседания синода 27-29 ноября, после того станет понятно, в каком состоянии переговоры между украинскими епископами", - сказал он.
Отвечая на вопрос, кто может стать патриархом единой Украинской православной церкви, советник президента сказал: "Это вопрос к епископам. Тут мне как представителю государства некорректно что-то комментировать".
В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предварительно планируется, что Объединительный собор Православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве.
Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года.
Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года.
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По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.
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