В Антарктиду отправляется 23-я экспедиция украинских полярников: чем она особенная и что будут изучать ученые

В Антарктиду на станцию ​​Академик Вернадский отправляется 23-я экспедиция украинских полярников. 12 ученых под руководством метеоролога Виктора Сытова в этом году займутся новыми исследованиями. Начнут фотокаталоги китов, будут изучать жизнь микроорганизмов в почве Антарктиды, а также загрязнение окружающей среды.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Украина - одна из 33 стран, имеющих собственные станции на Антарктиде. После распада СССР Россия объявила себя единственной правопреемницей всех полярных станций, и Киеву не досталось ни одной. Впрочем, Украина одобрила документы о присоединении к Антарктическому договору и объявила о намерениях продолжать исследования в южном Заполярье. Именно тогда Великобритания была готова передать одной из стран станцию ​​Фарадей, поскольку Лондон планировал построить в Антарктиде новый исследовательский пункт. Победила Украина.

"Было много стран, желающих за 1 фунт стерлингов купить станцию, то есть получить подарок. Но победила именно Украина, поскольку продемонстрировала наличие мощного научного флота. Пазл сложился: нам дают станцию, а у нас был экспедиционный флот, который вместе с ней будет работать", - рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Полярники будут исследовать флору и фауну Антарктиды, а также изменения климата.

Нынешняя команда новой ежегодной экспедиции состоит из 12 участников. Они закончили обязательное обучение. Фото: mon.gov.ua

Именно здесь, на станции Академик Вернадский, впервые было обнаружено озоновую дыру.

Год исследований на Антарктиде стоит государству 72 миллиона гривен. Были случаи, когда ситуация с финансированием была катастрофической. Однажды во время скачков курса полярники остались почти без финансирования - выделенные деньги конвертируются в евро, поэтому сумма остававшаяся до конца экспедиции, почти растаяла. Сейчас зарплату полярники получают как и обычные ученые - небольшую. Впрочем имеют достойные суточные.

"По нынешнему курсу люди там зарабатывают, внимание, 600 евро в месяц. То есть это такая средняя зарплата, которую можно заработать в киевском офисе", - рассказал Евгений Дикий.

Также полярникам пообещали в этом году ускорить Интернет-связь. Долгое время качество связи с Вернадским оставалась на уровне конца XX века. Передача видео между станцией и большой землей все еще будет проблематична, но уже со следующей экспедиции украинские полярники смогут установить веб-камеры и транслировать жизни на Антарктиде на весь мир.

В 23-й антарктической экспедиции только три человека - новички. Фото: mon.gov.ua

Помимо прочего, будущая 24-экспедиция будет наконец включать в себя женщин, рассказывает Дикий. А командировка в этом году - последняя, в которой участвуют только мужчины: "Это последняя зимовка, смотрите, запоминайте, такой больше не будет, состоящая исключительно из казаков, мы возвращаем практику гендерного равенства".

Дальнейшие планы украинских ученых - начать исследования еще и в Арктике.

"Одно из направлений, которое мы планируем ближайшее время реализовывать - это распространение от Антарктики также и на Арктику", - заявил Евгений Дикий.

Кандидатов проверяли на стрессоустойчивость и совместимость характеров. Фото: mon.gov.ua

Он признает: пока арктические наблюдения звучат для Украины как фантастика, но украинские ученые уже ведут там исследования в составе иностранных экспедиций.

"Так вот, если мы видим себя в той части мира, где Маск, где будут покорять Марс, то полярные исследования - это один из маркеров, которые это характеризует", - подчеркнул он.

В прошлом году 22 экспедиция также насчитывала 12 человек в команде. В ее состав вошли: геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры.