В аннексированом Крыму представители ФСБ ворвались в мечеть из-за "экстремизма"

В пятницу, 6 апреля, представители ФСБ ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма.
Об этом в воскресенье сообщила ОО Крымская солидарность на своей странице в Facebook.
"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские меры", - говорится в сообщении.
Всех прихожан опросили и сфотографировали.
"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ОО.
Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Конституционная комиссия представила текст поправок относительно статуса Крыма.
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