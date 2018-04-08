В аннексированом Крыму представители ФСБ ворвались в мечеть из-за "экстремизма"

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Всех прихожан опросили и сфотографировали
Фото: Anton Naumlyuk/Радио Свобода

Всех прихожан опросили и сфотографировали

В пятницу, 6 апреля, представители ФСБ ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма.

Об этом в воскресенье сообщила ОО Крымская солидарность на своей странице в Facebook.

"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские меры", - говорится в сообщении.

Всех прихожан опросили и сфотографировали.

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ОО.

Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.

"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Конституционная комиссия представила текст поправок относительно статуса Крыма.

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