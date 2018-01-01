В Андреевской церкви началась первая служба Вселенского патриархата Сегодня, 10:01 13 Цей матеріал також доступний українською Андреевскую церковь передали в пользование Константинополю Фото: mortimerslomo via Flickr

В четверг, 13 декабря, в Андреевской церкви началась первая архиерейская литургия, которую проводят представители Вселенского патриархата.

Как сообщает Интерфакс-Украина, богослужение началось в 9:30, его проводят экзархи Вселенского патриарха.

В Андреевской церкви собрались около 50 человек, в том числе журналисты, представители власти и заповедника София Киевская.

В самой церкви проходят реставрационные работы, часть стен и иконостас покрыты защитными занавесами и строительными лесами.

Напомним, Андреевская церковь официально перешла в пользование Константинополю 10 ноября. Ее передали в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия.

Решение было принято после того, как 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.