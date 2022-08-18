В оккупированной Амвросиевке всю ночь гремели взрывы: сообщается о детонации боеприпасов
В оккупированной Амвросиевке взрывались боеприпасы (Фото:Кадр видео Типичный Донецк)
Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар. Сообщается, что детонируют боеприпасы на складе.
Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
По свидетельствам очевидцев, детонация российских боеприпасов продолжалась всю ночь.
Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что взрывы произошли на местном крупном складе оккупантов. Информация уточняется.
Амвросиевка находится в 80 километрах от линии фронта.
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