В оккупированной Амвросиевке всю ночь гремели взрывы: сообщается о детонации боеприпасов 18 августа, 10:33 В оккупированной Амвросиевке взрывались боеприпасы (Фото:Кадр видео Типичный Донецк)

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар. Сообщается, что детонируют боеприпасы на складе.



Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По свидетельствам очевидцев, детонация российских боеприпасов продолжалась всю ночь.

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что взрывы произошли на местном крупном складе оккупантов. Информация уточняется.

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Амвросиевка находится в 80 километрах от линии фронта.



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