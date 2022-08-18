В оккупированной Амвросиевке всю ночь гремели взрывы: сообщается о детонации боеприпасов

18 августа, 10:33
В оккупированной Амвросиевке взрывались боеприпасы (Фото:Кадр видео Типичный Донецк)

В оккупированной Амвросиевке взрывались боеприпасы (Фото:Кадр видео Типичный Донецк)

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар. Сообщается, что детонируют боеприпасы на складе.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По свидетельствам очевидцев, детонация российских боеприпасов продолжалась всю ночь.

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что взрывы произошли на местном крупном складе оккупантов. Информация уточняется.

Видео дня

Амвросиевка находится в 80 километрах от линии фронта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Амвросиевка Боеприпасы Взрывы боеприпасов Война России против Украины

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