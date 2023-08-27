«Машине трэш». В оккупированных Алешках дрон ударил по автомобилю «военкора» — видео

27 августа, 18:14
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Поврежденная машина «военкора» (Фото:Скриншот из видео/News Front)

Поврежденная машина «военкора» (Фото:Скриншот из видео/News Front)

В воскресенье, 27 августа, FVP-дрон атаковал автомобиль «военкора» информационного агентства РФ News Front во временно оккупированных Алешках Херсонской области.

Об этом заявил гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на „военкора“ информационного агентства News Front Лексу. Специально выслеживали его автомобиль в Олешках и сбросили с беспилотника разрывной снаряд», — утверждает Сальдо.

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По его словам, «военкор» получил ранения, однако «остался в строю». Также он заявил, что машина была сильно повреждена осколками.

Он не назвал имя пропагандиста, однако, по информации российских СМИ, мужчину зовут Александр Резник.

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Ранее в сети распространяли видео «военкора», который сообщил, что его машину атаковал дрон ВСУ.

На видео оккупант сказал, что теперь он и его коллеги «ныкаются» и «прячутся».

«Осколками посекло. Вроде бы более-менее целый. Машине как-то треш. Идем. Осколками всю машину, я был за рулем. Сейчас пока отходим, машине, запчасти по всей стороне», — пожаловался он.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1695809540955021478?s=20

Агентство News Front основали в 2014 году в Крыму. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против организации ввели санкции в США и Великобритании.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область БПЛА Видео Дроны Временно оккупированные территории атака дронами

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