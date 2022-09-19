В Алчевске женщины бросаются под автобусы с «мобиками», на которых увозят их родственников

19 сентября, 12:09
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Оккупанты принудительно «мобилизуют» жителей временно оккупированных территорий (Фото:Оперативний ЗСУ)

Оккупанты принудительно «мобилизуют» жителей временно оккупированных территорий (Фото:Оперативний ЗСУ)

Во временно оккупированном РФ Алчевске Луганской области местные жительницы пытаются препятствовать принудительной «мобилизации» своих родственников для участия в войне против Украины.

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В понедельник, 19 сентября, в Telergram-канале Оперативний ЗСУ опубликовали фото, на котором женщина бросается под колеса одного из автобусов с рашистскими символами «Z», на которых увозит на фронт так называемых «мобиков».

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«Для интересующихся, чем все закончилось: забрали отца троих детей… Скажите, пожалуйста, люди добрые, что мне делать? Каким образом без мужа мне детей содержать», — возмутилась жена одного из будущих боевиков «ЛНР», добавив, что находится сейчас в декрете.

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На фоне колоссальных потерь российских войск в Украине, которые кремлевскому режиму не удается восполнить ни наемниками, ни выпущенными из тюрем заключенными, принудительная мобилизация на временно подконтрольных РФ территориях набирает все большего масштаба.

В то же время местное население, которое до этого относилось к оккупантам в основном лояльно, начинает бунтовать, отказываясь от участия в боевых действиях.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Алчевск Луганская область Война России против Украины мобики

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