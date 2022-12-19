В Алчевске после «прилета» загорелся склад оккупантов — СтратКом
После прилета пожар начался в месте, где оккупанты хранят свое топливо (Фото:t.me/AFUStratCom)
В воскресенье, 18 декабря, во временно оккупированном Алчевске Луганской области был зафиксирован «прилет». После этого начался пожар на складе оккупантов.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В СтратКоме отмечают, что после «прилета» пожар начался в месте, где оккупанты хранят свое топливо.
При этом более детальные подробности происшествия остаются неизвестными.