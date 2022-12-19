В Алчевске после «прилета» загорелся склад оккупантов — СтратКом

19 декабря, 00:30
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После прилета пожар начался в месте, где оккупанты хранят свое топливо (Фото:t.me/AFUStratCom)

После прилета пожар начался в месте, где оккупанты хранят свое топливо (Фото:t.me/AFUStratCom)

В воскресенье, 18 декабря, во временно оккупированном Алчевске Луганской области был зафиксирован «прилет». После этого начался пожар на складе оккупантов.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В СтратКоме отмечают, что после «прилета» пожар начался в месте, где оккупанты хранят свое топливо.

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При этом более детальные подробности происшествия остаются неизвестными.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Алчевск Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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