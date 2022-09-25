«До сих пор грохочет». В оккупированном Алчевске ночью взорвался вражеский склад — Гайдай

25 сентября, 14:49
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В Алчевске ночью взорвался вражеский склад (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

В Алчевске ночью взорвался вражеский склад (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

В оккупированном Алчевске Луганской области в ночь на воскресенье, 25 сентября, произошел взрыв на вражеском складе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«„Бавовна“ в Алчевске (на фото). Вражеский склад. До сих пор грохочет», — написал Гайдай в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CE2CS89s3eDUJ4xVvGRD4f4FXxkCSPcbsCZJJQsrrn6MZgq1yzQBqQf17wC9eJN6l&id=100000695401534

Ночью и утром пророссийские луганские телеграм-каналы также публиковали фото и видео с последствиями взрыва в Алчевске.

Кроме того, по информации главы Луганской ОВА, в Счастье подожгли «избирательный участок», а в Сватовском районе в селе Маньковка взлетели в воздух вражеские казармы.

Луганская область с начала июля 2022 года почти полностью находится под российской оккупацией. В то же время борьбу там продолжают местные партизаны, а ВСУ постепенно продвигаются на севере области после успешного контрнаступления на Харьковщине.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   ЛНР Алчевск Луганская область Сергей Гайдай Склад Взрыв Война России против Украины

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