«До сих пор грохочет». В оккупированном Алчевске ночью взорвался вражеский склад — Гайдай 25 сентября, 14:49 В Алчевске ночью взорвался вражеский склад (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

В оккупированном Алчевске Луганской области в ночь на воскресенье, 25 сентября, произошел взрыв на вражеском складе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«„Бавовна“ в Алчевске (на фото). Вражеский склад. До сих пор грохочет», — написал Гайдай в Facebook.

Видео дня

Ночью и утром пророссийские луганские телеграм-каналы также публиковали фото и видео с последствиями взрыва в Алчевске.

Кроме того, по информации главы Луганской ОВА, в Счастье подожгли «избирательный участок», а в Сватовском районе в селе Маньковка взлетели в воздух вражеские казармы.

Луганская область с начала июля 2022 года почти полностью находится под российской оккупацией. В то же время борьбу там продолжают местные партизаны, а ВСУ постепенно продвигаются на севере области после успешного контрнаступления на Харьковщине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.