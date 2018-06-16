В аэропорту Жуляны 20 пассажиров более суток ждут рейса в Турцию – СМИ

В Международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) 20 пассажиров более суток ждут вылета в Турцию, пишет 112 Украина.

По данным СМИ, рейса ожидают люди из разных регионов страны.

"Всего их тут 20 человек, также есть пять человек из Беларуси. Они уже получили сообщение от туроператора о том, что в ближайшее время их разместят в одном из столичных отелей", – говорится в сообщении.

О причинах отмены авиарейса ни в аэропорту, ни в компании пока не сообщают.

На данный момент вылет перенесли на 05:00 утра 17 июня.

Напомним, вечером 14 июня в Жулянах произошло чрезвычайное происшествие: пассажирский самолет, на борту которого находились 175 человек, совершил жесткую посадку.

Лайнер авиакомпании Bravo Airways, прилетевший из Турции, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и лег на "брюхо" – пассажиров пришлось эвакуировать, однако серьезных травм никто не получил.