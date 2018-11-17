В аэропорту Таиланда застряли около 300 украинских туристов

В субботу, 17 ноября, в аэропорту Пхукета (Таиланд) застряли украинские туристы.

Об этом сообщила одна из пассажирок Алина Мосендз.

По ее словам, на момент написания поста в Facebook в Киев туристы не могли вылететь больше шести часов.

Мосендз уточнила, что около 300 украинцев должны были лететь авиакомпанией Azur Air.

В авиакомпании пока не комментируют инцидент.

По данным онлайн-табло Международного аэропорта Борисполь, из Пхукета должен был прибыть самолет рейсом QU 4496.

Судно должно было совершить посадку в 19:30, однако прибытие рейса перенесли на 4:30 утра воскресенья, 18 ноября.