В аэропорту Одессы пограничники не пустили в Украину провокаторшу из Москвы
В понедельник, 3 июня, в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде гражданке РФ.
Как сообщили в ГПСУ, прибывшая рейсом из Москвы россиянка занималась информационно-подрывной деятельностью, нацеленной на нарушение территориальной целостности Украины.
Свою антиукраинскую позицию женщина 1985 года рождения навязывала через социальные сети.
С какой целью российская пропагандистка прибыла в Одессу, не уточняется. Сведения о ней переданы в Службу безопасности Украины.