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В аэропорту Одессы пограничники не пустили в Украину провокаторшу из Москвы

4 июня, 12:30
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В аэропорту Одессы пограничники не пустили в Украину провокаторшу из Москвы - фото

ГПСУ

Россиянка занималась информационно-подрывной деятельностью против Украины

В понедельник, 3 июня, в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде гражданке РФ.

Как сообщили в ГПСУ, прибывшая рейсом из Москвы россиянка занималась информационно-подрывной деятельностью, нацеленной на нарушение территориальной целостности Украины.

Свою антиукраинскую позицию женщина 1985 года рождения навязывала через социальные сети.

С какой целью российская пропагандистка прибыла в Одессу, не уточняется. Сведения о ней переданы в Службу безопасности Украины.

Теги:   Россияне Одесса Провокации Российская пропаганда

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