В аэропорту Одессы больше 600 пассажиров три часа ждали багаж из-за отказа грузчиков работать в непогоду

В новом терминале Международного аэропорта Одесса столпились больше 600 пассажиров, которые ожидали свой багаж с 13:00.
Как сообщила Думская, багаж ждали пассажиры рейсов из Анкары, Варшавы, Минска, Дубая и Шарм-эш-Шейха. Некоторые пассажиры были с детьми.
По словам сотрудников аэропорта, такая ситуация сложилась из-за отказа грузчиков работать в непогоду за такую зарплату, которую им платят.
По данным СМИ, некоторые пассажиры пытались штурмовать пункт пограничного контроля.
Выдачу багажа возобновили около 16:30.
Напомним, 16 января на Одесскую область обрушился сильный снегопад, движение транспорта по городу и области было затруднено. 18 января в Одессе идет дождь с мокрым снегом.
Комментарии
Правила комментирования