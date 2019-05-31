Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Маша Ефросинина
В 40 лет все только начинается. Три преимущества среднего возраста
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Ульяна Супрун
Как бросить курить
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

В аэропорту Одесса опровергли заявление прокуратуры о несанкционированной утечке данных

31 мая, 17:10
Цей матеріал також доступний українською
В аэропорту Одесса опровергли заявление прокуратуры о несанкционированной утечке данных - фото

Odesa Airport/Facebook

На прокуратуру Одесской области собираются написать заявление в ГБР

Руководство аэропорта Одесса опровергло заявление областной прокуратуры о возможной несанкционированной утечке данных в результате использования специальных технических средств негласного получения информации.

Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы на его странице в Facebook.

«В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая 2019 незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено», — говорится в нем.

В свою очередь адвокат Алексей Бабель, который представляет интересы компании ПРОФИ-ИТ, обеспечивающей IT обслуживание техники в аэропорту, также отрицает утечку данных.

«Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, предупреждали о том, что ведется видеонаблюдение», — заявил он.

По словам адвоката, никакого оборудования скрытого видеонаблюдения или прослушивания, о котором рассказали в прокуратуре, обнаружено не было.

«Сообщение пресс-службы прокуратуры Одесской области о длительном наблюдении и записи с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Бабель также добавил, что «акция» прокуратуры «не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес».

В связи с этим ПРОФИ-ИТ намерена обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением о проверке законности этих действий.

Ранее сотрудники прокуратуры Одесской области заявили о раскрытии «противоправного канала утечки частной и служебной информации в аэропорту Одессы».

Теги:   Прокуратура Аэропорт Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 20:37

img
Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
10641
События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
9755
События

Вчера, 21:42

img
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун
7220