В аэропорту Одесса опровергли заявление прокуратуры о несанкционированной утечке данных 31 мая, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Odesa Airport/Facebook На прокуратуру Одесской области собираются написать заявление в ГБР Odesa Airport/Facebook

Руководство аэропорта Одесса опровергло заявление областной прокуратуры о возможной несанкционированной утечке данных в результате использования специальных технических средств негласного получения информации.

Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы на его странице в Facebook.

«В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая 2019 незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено», — говорится в нем.

В свою очередь адвокат Алексей Бабель, который представляет интересы компании ПРОФИ-ИТ, обеспечивающей IT обслуживание техники в аэропорту, также отрицает утечку данных.

«Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, предупреждали о том, что ведется видеонаблюдение», — заявил он.

По словам адвоката, никакого оборудования скрытого видеонаблюдения или прослушивания, о котором рассказали в прокуратуре, обнаружено не было.

«Сообщение пресс-службы прокуратуры Одесской области о длительном наблюдении и записи с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Бабель также добавил, что «акция» прокуратуры «не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес».

В связи с этим ПРОФИ-ИТ намерена обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением о проверке законности этих действий.

Ранее сотрудники прокуратуры Одесской области заявили о раскрытии «противоправного канала утечки частной и служебной информации в аэропорту Одессы».