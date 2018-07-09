В аэропорту Львова задерживаются четыре рейса одной авиакомпании

В аэропорту говорят о технических причинах задержке авиарейсов

В международном аэропорту Львов им.Данила Галицкого задерживаются рейсы авиакомпании SkyUp.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по состоянию на 11:00 9 июля, рейс KUP7414 задерживается с вылетом из Хургады до 16:00.

Также задерживаются следующие рейсы:

KUP7751 с вылетом из Львова - до 20:30 вместо 14:55;

KUP7752 с вылетом из Тивата - до 23:20;

KUP7413 с вылетом из Львова - до 00:00 вместо 20:35.

Отмечается, что рейсы задерживаются по техническим причинам. Другие детали не сообщаются.

Напомним, две недели назад украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.