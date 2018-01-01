В аэропорту Львова задержали турка, которого разыскивал Интерпол Сегодня, 00:58 16 Цей матеріал також доступний українською Гражданину Турции грозит экстрадиция в Венгрию Фото: ГПСУ

В международном аэропорту Львов во время пограничного контроля пассажиров авиарейса Стамбул-Львов задержали гражданина Турции, который находился в базе розыска Интерпола, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчину 1975 года рождения разыскивают в Венгрии за отмывание денег, это статья 399 Уголовного кодекса Венгрии.

Пограничники Львовского отряда задержали турка и сообщили о нем дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудникам Национальной полиции.

Гражданину Турции грозит экстрадиция в Венгрию, где его ждет суд.