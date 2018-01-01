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В аэропорту Львова задержали турка, которого разыскивал Интерпол

Сегодня, 00:58
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Гражданину Турции грозит экстрадиция в Венгрию

Фото: ГПСУ

В международном аэропорту Львов во время пограничного контроля пассажиров авиарейса Стамбул-Львов задержали гражданина Турции, который находился в базе розыска Интерпола, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчину 1975 года рождения разыскивают в Венгрии за отмывание денег, это статья 399 Уголовного кодекса Венгрии. 

Пограничники Львовского отряда задержали турка и сообщили о нем дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудникам Национальной полиции. 

Гражданину Турции грозит экстрадиция в Венгрию, где его ждет суд.

Теги:   Госпогранслужба Украины Интерпол Турция Львов

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