В аэропорту Львова задержали пассажира с 17 килограммами золота

Ювелирные ценности обнаружили во время осмотра багажа

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы задержали в аэропорту Львова пассажира, который пытался провезти 17 килограммов золота.

Как сообщает управление СБУ во Львовской области, житель Львова вез контрабандное золото в Украину из одной из стран Ближнего Востока.

Пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области уточняет, что речь идет о пассажире рейса Стамбул-Львов. Ювелирные ценности обнаружили во время осмотра багажа.

Отмечается, что сотрудники таможенного поста Львов-аэропорт подозреваются в содействии провозу контрабанды.

Напомним, 8 октября в Одессе выявили огромную партию контрабандной одежды из Китая.