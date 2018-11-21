В аэропорту Львова задержали пассажира с 17 килограммами золота

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы задержали в аэропорту Львова пассажира, который пытался провезти 17 килограммов золота.
Как сообщает управление СБУ во Львовской области, житель Львова вез контрабандное золото в Украину из одной из стран Ближнего Востока.
Пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области уточняет, что речь идет о пассажире рейса Стамбул-Львов. Ювелирные ценности обнаружили во время осмотра багажа.
Отмечается, что сотрудники таможенного поста Львов-аэропорт подозреваются в содействии провозу контрабанды.
Напомним, 8 октября в Одессе выявили огромную партию контрабандной одежды из Китая.
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