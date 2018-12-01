В аэропорту Киев прокомментировали аварию с участием пассажирского самолета и генератора Сегодня, 12:56 0 Цей матеріал також доступний українською Рейс самолета перенесли на 14:00 Фото: Роман Синицын via Facebook

Пассажирский самолет компании Мотор Сич, который столкнулся с генератором в международном аэропорту Киев (Жуляны), должен был вылететь в Одессу.

Об этом рассказала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, пишет УП.

"Это рейсовый самолет авиакомпании Мотор Сич до Одессы. Сейчас рейс отложен, так как в таких случаях всегда нужно осмотреть самолет, нужны специалисты и некоторое время", - пояснила она.

По словам представителя аэропорта, скорее всего у самолета есть повреждения, но они незначительны.

"Самолет начал ехать без разрешения, и поэтому такой инцидент произошел", – добавила Богданенко.

Пострадавших в результате инцидента нет. Все обстоятельства и причины выясняются.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс до Одессы отложен до 14:00.

Ранее об инциденте в аэропорту сообщил волонтер Роман Синицын.