10 июля 2018, вторник

В аэропорту Киев пограничники не пустили в Украину британского журналиста, незаконно посещавшего Крым

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Британец работает ведущим на одном из российских телеканалов
Фото: trueinform.ru

Британец работает ведущим на одном из российских телеканалов

Во вторник, 10 июля, сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Киев им. Сикорского не пустили в Украину британского журналиста Джона Уоррена.

Об этом у себя в Facebook сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, Уоррен работает ведущим программы Поедем, поедим на одном из российских телеканалов, и ранее незаконно посещал территорию оккупированного РФ Крыма.

"В ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ВОТ (временно оккупированная территория) в сентябре-октябре 2015 года. В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины", - написал Слободян.

Кроме того, британцу запрещен въезд в Украину сроком на три года.

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