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В аэропорту Киев из-за тумана задерживают и отменяют рейсы

Вчера, 18:19
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Pixabay.com

Задержки рейсов связаны с погодными условиями

В пятницу, 1 февраля в связи с сильным туманом задерживаются и отменяются рейсы в Международном аэропорту Киев. 

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Задерживается также прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с ситуацией, рейсы обратно также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

В аэропорту пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить питание и по необходимости отель.

В аэропорту Борисполь не сообщают о задержке или отмене рейсов.

Теги:   Борисполь Туман Аэропорт Киев Киев

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