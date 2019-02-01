В аэропорту Киев из-за тумана задерживают и отменяют рейсы Вчера, 18:19 172 Цей матеріал також доступний українською Pixabay.com Задержки рейсов связаны с погодными условиями Pixabay.com

В пятницу, 1 февраля в связи с сильным туманом задерживаются и отменяются рейсы в Международном аэропорту Киев.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Задерживается также прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с ситуацией, рейсы обратно также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

В аэропорту пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить питание и по необходимости отель.

В аэропорту Борисполь не сообщают о задержке или отмене рейсов.