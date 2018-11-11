В аэропорту Киев из-за тумана отменили несколько рейсов

В субботу, 10 ноября, в аэропорту Киев (Жуляны) из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов, сообщает сайт аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Берлина и Анкары.
Из-за туманности отменены вылеты самолетов в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх. Авиарейс в Берлин задерживается.
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