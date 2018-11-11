11 ноября 2018, воскресенье

В аэропорту Киев из-за тумана отменили несколько рейсов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: dimitar ‏via Twitter

Иллюстративное фото

В субботу, 10 ноября, в аэропорту Киев (Жуляны) из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов, сообщает сайт аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Берлина и Анкары.

Из-за туманности отменены вылеты самолетов в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх. Авиарейс в Берлин задерживается.

Фото: скриншот 

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове