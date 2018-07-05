В аэропорту Киев готовят к утилизации самолет, который ранее выкатился за взлетно-посадочную полосу - фото

Самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который 14 июня выкатился за взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта Киев имени Сикорского (Жуляны), загрузили на трейлер и транспортировали на специальную площадку.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 (1991 года выпуска) готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели. В операции принимали участие службы аэропорта и пожарные бригады аэропорта", - отметили в сообщении.
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