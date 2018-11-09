В аэропорту Харькова из-за тумана задерживают и отменяют рейсы

В Международном аэропорту Харьков задерживаются или отменяются авиарейсы из-за погоды, передает Интерфакс-Украина.

"Задержка и отмена рейсов связана с сильным туманом", - сообщили в аэропорту.

Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).

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Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).