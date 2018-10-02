02 октября 2018, вторник

В аэропорту Борисполь такси Uber с пассажирами врезалось в отбойник

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В результате ДТП пострадали три человека

В результате ДТП пострадали три человека

Во вторник, 2 октября, возле одного из терминалов столичного аэропорта Борисполь произошло ДТП с автомобилем службы такси Uber.

Об этом рассказали в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

Как сообщается, не справившись с управлением на мокрой дороге, водитель врезался на скорости в отбойник.

На момент аварии в машине находились трое пассажиров, которые получили травмы, однако покинули место ДТП, так как должны были сесть на самолет.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

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