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В аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку - СМИ

Сегодня, 22:15
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Главком пишет, что получил фото повреждений самолета в Борисполе.

Фото: Главком

В международном аэропорту Борисполь (Киевская область) самолет осуществил жесткую посадку, сообщает Главком. Издание ссылается на слова пассажиров другого рейса, которым сообщили об изменении места посадки из-за аварии в Борисполе.

В результате аварии полосу закрыли для полетов, а из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос Борисполя часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу, говорится в публикации.

Главком пишет, что получил фото повреждений самолета в Борисполе.

По сотоянию на 22:15 воскресенья, 9 декабря, на сайте аэропорта не было информации об аварии. Там лишь указано, что возможно изменение времени вылетов и прибытия в связи со сложными погодными условиями. Также отмечается, что Борисполь работает в режиме ограниченной видимости, "в работе обе взлетно-посадочные полосы".

Теги:   Аэропорт Борисполь

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Украина/События

Сегодня, 22:15

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В аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку - СМИ

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