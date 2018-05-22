В аэропорту Борисполь перехватили партию кокаина стоимостью более полумиллиона долларов

Кокаин привез украинец, который прилетел из Бразилии

Украинские пограничники совместно с сотрудниками Киевской таможни перехватили в аэропорту Борисполь партию кокаина весом почти четыре килограмма.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

"Во время проведения таможенного досмотра багажа гражданина Украины, который прилетел из Бразилии авиарейсом транзитного сообщения № 297 Доха-Борисполь, в двойном дне между боковыми стенками чемоданы были обнаружены два прямоугольных пакета с порошкообразным веществом белого цвета общим весом 3,8 кг", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Генеральной прокуратуре, ориентировочная стоимость изъятой партии составляет $600 тысяч.

Ранее сообщалось, что в диппочте российского посольства в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина.