В аэропорту Анталии застряли 170 украинских туристов

По данным СМИ, изначально перелет должна была осуществлять компания SkyUp

Украинские туристы более 12 часов не могут вернуться домой из турецкой Анталии.

Как сообщает ТСН, в аэропорту ждут вылета 170 человек, в том числе 30 детей.

По словам одного из туристов, пассажиры ждут рейс на Киев в зале для посадки, однако самолета до сих пор нет. Он уточнил, что организацией перелета занималось туристическое агентство Join Up!

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - отметил он.

Отмечается, что украинцы получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом их изменили на Anda Air.

Напомним, две недели назад украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.