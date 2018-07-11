11 июля 2018, среда

В аэропорту Анталии застряли 170 украинских туристов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным СМИ, изначально перелет должна была осуществлять компания SkyUp
Фото: SkyUp Airlines via Facebook

По данным СМИ, изначально перелет должна была осуществлять компания SkyUp

Украинские туристы более 12 часов не могут вернуться домой из турецкой Анталии.

Как сообщает ТСН, в аэропорту ждут вылета 170 человек, в том числе 30 детей.

По словам одного из туристов, пассажиры ждут рейс на Киев в зале для посадки, однако самолета до сих пор нет. Он уточнил, что организацией перелета занималось туристическое агентство Join Up!

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - отметил он.

Отмечается, что украинцы получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом их изменили на Anda Air.

Напомним, две недели назад украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове