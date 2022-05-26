В 24 областях и городе Киеве университеты работают дистанционно — Минобразования 26 мая, 12:26 Цей матеріал також доступний українською В 24 областях и городе Киеве университеты работают дистанционно (Фото:Green Chameleon/Unsplash)

В Министерстве образования и науки проинформировали об организации образовательного процесса заведений профессионального, профессионального высшего и высшего образования в регионах, в которых это возможно и разрешает ситуация безопасности.

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Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в Telegram.



«По состоянию на 25 мая 2022 года все учреждения профессионального (профессионально-технического) образования 19 регионов Украины продолжают работу. Частично осуществляют образовательный процесс профтехи шести областей, в одной из них досрочно завершено обучение в двух заведениях профессионального образования», — написал глава ведомства.

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Кроме того, учреждения профессионального высшего образования всех регионов продолжают осуществлять образовательный процесс дистанционно, из них 21 — по смешанной форме. В двух областях несколько заведений возобновили очную работу.

Также, в 24 областях и городе Киеве университеты работают дистанционно в синхронном и асинхронном режиме.

Напомним, что в Минобразования был разработан алгоритм действий для продолжения обучения и получения документов об образовании учащимися ЗЗСО, находящихся на временно захваченных территориях.

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