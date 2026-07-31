Военный корреспондент Анна Калюжная обнародовала расследование о 225-м отдельном штурмовом полке, в котором говорится об избиениях, незаконном удержании и применении оружия против военнослужащих, самовольно покинувших позиции. О том, что именно ей удалось выяснить, она подробно рассказала в интервью Radio NV .

— Скажите, пожалуйста, скольких людей вы опросили, со сколькими пообщались, прежде чем в какой-то момент решили, что это должно стать материалом — что это масштабная, системная проблема, о которой нужно говорить публично?

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— Я приняла это решение не тогда, когда пообщалась с определенным количеством людей, а когда мне дали понять, что никаких серьезных процессуальных действий для пресечения этих нарушений и защиты самих военнослужащих внутри полка от этих злоупотреблений предпринято не будет.

Я не стала писать заявление в правоохранительные органы, потому что против этого выступали сами пострадавшие — те самые люди, которые, например, давали анонимные показания. Учитывая статус, которым обладали эти полки, когда украинскую армию возглавлял Александр Сырский, и то, что с каждым публичным скандалом — будь то история со Скелей (хотя в 225-м батальоне таких случаев было гораздо меньше) — их влияние только росло… Людям, которые писали заявления в органы или пытались это сделать, а также тем, кого ловили и должны были вернуть из СОЧ обратно в полк, прямо говорили: мол, ничего не поделаешь. Это же такой полк, у них такая «крыша» — ничего не сделаешь.