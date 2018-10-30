Узнай инсульт. Как распознать признаки болезни и избежать последствий

Ежегодно в Украине диагностируют около 140 тыс. инсультов. Лишь каждый пятый возвращается к нормальной жизни. Остальные либо умирают, либо живут с инвалидностью, сообщил нейрохирург, президент общественной организации Украинская ассоциация борьбы с инсультом Николай Полищук. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Во Всемирный день борьбы с инсультом, 29 октября, в столице стартовала кампания Узнай инсульт. В течение недели в рамках акции пассажиры метрополитена будут видеть информацию о первых признаках инсульта на метролайтах вдоль эскалаторов.

Злоупотребление солью и сахаром, длительные и частые стрессы - факторы развития инсульта

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультами нейрохирург Полищук подчеркнул: если вы заметили у человека признаки инсульта, срочно сообщите об этом по телефону 103.

Четыре с половиной часа - это то время, в течение которого должна быть предоставлена ​​профессиональная медицинская помощь, чтобы избежать последствий инсульта.

Полищук подчеркнул, что инсульт - это не только медицинская, но и социальная проблема. После инсульта в течение месяца умирает от 30 до 40% процентов больных, а в течение года - половина. Это втрое больше, чем от инфаркта.

Чем быстрее вы узнаете инсульт, тем больше шансов у человека на выздоровление, отметил врач-невролог, кандидат медицинских наук Юрий Фломин. Первые признаки инсульта достаточно просто запомнить через аббревиатуру МОЗОК (укр. мова, обличчя, запаморочення, очі, кінцівки): речь, лицо, головокружение, глаза, конечности.

Половина украинцев не знает ни одного проявления инсульта, добавил Фломин.

Инсульт - болезнь, которую можно предотвратить. Неконтролируемое артериальное давление, курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление пищи, избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни, злоупотребление солью и сахаром, длительные и частые стрессы - это основные факторы развития инсульта.

Пациент, переживший инсульт, Роман Швед рассказал, что к этому привели вредные привычки. Полностью выздороветь так и не удалось.