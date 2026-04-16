На Закарпатье девятиклассник принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника — полиция

16 апреля, 11:08
Правоохранители задержали подростка, который ранил пистолетом своего одноклассника (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители задержали подростка, который ранил пистолетом своего одноклассника (Фото: Национальная полиция)

В одном из учебных заведений Ужгородского района ученик произвел выстрел и ранил одноклассника. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса. Во время урока несовершеннолетний достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. После этого он убежал, однако патрульные его задержали.

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Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Сейчас на месте работает полиция. Медики осмотрели пострадавшего подростка — угрозы его жизни и здоровью нет. Правоохранители изъяли оружие, по предварительным данным, это травматический пистолет.

Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации события.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Ужгород Закарпатье Школа Стрельба

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