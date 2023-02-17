Для ВСУ хотят ужесточить наказание. В каких случаях военные будут нести усиленную ответственность 17 февраля, 17:42 Наказание военных ВСУ — депутаты предлагают посилить ответственность по некоторым статьям (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и мобилизация продолжаются в Украине с февраля 2022 года, до сбоя стали сотни тысяч мужчин и женщин. В ходе военного положения в Украине усилили ответственность военных за некоторые преступления, а теперь депутаты хотят расширить ответственность.

Депутат от Слуги народа Александр Дануца и внефракционный Арешонков Владимир подали проект закона , который усилит ответственность за военных за неповиновение командирам и руководителям. Законопроект № 9017 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о преступлениях против установленного порядка несения военной службы подан 15 февраля, а 16 февраля взят к рассмотрению.

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Ужесточение наказания военных ― список статей

Законопроект предлагает расширить условия применения наказания по статье 402 УК (Неповиновение) и статье 403 (неисполнение приказа).

Если он будет принят, военные будут нести ответственность не только за открытый отказ выполнить приказ начальника, иное умышленное неисполнение приказа, но также за:

отказ выполнить приказ или распоряжение командира или начальника,

иное преднамеренное неисполнение приказа или распоряжения.

Аналогично уголовная ответственность по статье 403 также будет наступать за невыполнение предписания командира или начальника.

В статье 404 ( сопротивление начальнику) предлагают добавить дополнительный состав преступления - сопротивление командиру.

Ответственность будет наступать за угрозы, угрозы убийством, сопротивление командиру или начальнику или действия, повлекшие тяжкие последствия.

В статье 405 ответственность наступает за действия в отношении командира или начальника. Наказание по статье 405 УК (угроза или насилие в отношении начальника) расширено с 5-10 лет до 6-10 лет, в случае применения боевых припасов.

По статьям 425 (небрежное отношение к ВС) и статье 427 (оставление врагу средств ведения войны) будут наказывать и начальников и командиров.

В пояснительной записке авторы утверждают, что анализировали обвинительные приговоры за указанные преступления в течение 2011-2021 годов. 33 военных были осуждены по статье 405 – это около 33% дел этого периода.

Авторы утверждают, что суды вынесли более мягкие наказания, несмотря на то, что статья закона предусматривает наказание за тяжкое преступление.

Анализ 20 обвинительных приговоров, вынесенных судьями в течение 2022 года за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 405 УК Украины, показывает изменения в наказании. До 30% от общего количества осужденных военнослужащих в 2022 году в качестве наказания применялось содержание в дисциплинарном батальоне, до 20% - арест с отбыванием на гауптвахте. В 15% продолжается вынесение уголовных наказаний в виде 5 лет лишения свободы с увольнением с испытательным сроком по статье 75 УК Украины.

Они считают, что ужесточение наказания будет способствовать уменьшению совершения преступлений на фронте и в тыловых частях.

Запреты для судов по делам военных

Судам запрещено освобождать военных от наказания с испытательным сроком. Суды теперь не могут использовать смягчающие наказания обстоятельства, уменьшающие вину военного по следующим статьям:

Статья 403 Неисполнение приказа начальника;

Статья 405 Угроза или насилие в отношении начальника;

Статья 407. Самовольное оставление воинской части или места службы;

Статья 408 Дезертирство;

Статья 429. Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.