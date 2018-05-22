Перед каникулами в четырех украинских школах распылили неизвестное вещество. Что об этом известно

22 мая в харьковской школе №3 распылили неизвестное вещество. В результате пострадали и были госпитализированы 37 детей.

НВ рассказывает об этом и еще четырех похожих инцидентах, произошедших в украинских школах в последние дни учебного года.

Инцидент в Харькове: массовая эвакуация и тяжелое состояние одного из пострадавших

Как сообщил Городскому дозору директор школы, инцидент произошел во время перемены в 11:20 в районе туалетов на втором этаже. Появился резкий запах, и одному из школьников стало настолько плохо, что ему поставили капельницу.

Отмечается, что в момент происшествия в школе было 564 ребенка, их всех вывели на свежий воздух.

При этом охранник школы заверил, что посторонние люди на ее территорию не заходили.

Сообщается также, что на место вызвали спасателей и газовую службу, последняя утечек газа не обнаружила. Виновника инцидента тоже не нашли.

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщается, что к бригадам скорой помощи обратились 37 учеников, 26 из которых отправили на медосмотр в Областную детскую клиническую больницу №1. На странице ГСЧС в Facebook говорится, что пострадавшие жаловались на раздражение кожи и слизистой горла. А на сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА Галину Сироштан сообщается, что школьники жаловались также на слабость, затрудненное дыхание и у них была бледная кожа. Спасатели подчеркнули, что жизни детей ничего не угрожает. Они провели замеры, но не обнаружили никаких вредных веществ.

В то же время, на странице в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун сообщается, что, вероятно, дети отравились перцовым газом. По ее словам, были госпитализированы все 37 детей, обратившиеся к медикам. 33 из них находились в легком состоянии, три - в состоянии средней тяжести и еще один ребенок - в тяжелом состоянии.

Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3, сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані). Діти під пильним наглядом лікарів. — Уляна Супрун (@usuprun) 22 мая 2018 г.

Позже Супрун опубликовала еще одно сообщение, в котором говорится, что по состоянию на 15:00 22 мая на стационарном лечении остались пять пострадавших детей. Остальных после осмотра и оказания необходимой помощи отправили домой.

Миколаїв: Станом на 15 год. 22.05.2018 в ДМЛ № 2 на стаціонарному лікуванні перебуває 5 дітей. Решта учнів, після обстеження та наданої необхідної допомоги, направлені додому. — Уляна Супрун (@usuprun) 22 мая 2018 г.

Полиция Харьковской области квалифицировала инцидент как хулиганство.

В пресс-службе Харьковской ОГА заявили Интерфакс-Украина, что линейки в честь последнего звонка в харьковских школах после случая в школе №3 отменять не собираются.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко заявил, что предварительно установлено, что неизвестный газ в школе Харькова был распылен из баллончика индивидуальной защиты. По данным специалистов, одного баллончика перечного газа хватит для поражения нескольких десятков человек в закрытом помещении.

Массовое отравление в школе Николаева: 37 пострадавших, двое в реанимации

Всего за день до инцидента в Харькове, 21 мая, аналогичный случай произошел в Николаеве.

После того, как в школе Заводского района этого города распылили неизвестный газ с резким запахом, эвакуировали около 380 учеников. Сначала спасатели сообщили о 32 учениках, которых доставили в больницу для уточнения состояния здоровья. Позже стало известно, что в больницу доставили 37 учеников, но родители одного из них отказались от госпитализации. Отмечалось, что дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей, тошноту, затрудненное дыхание и головокружение.

У Миколаївській школі №6 сталося отруєння дітей через розпилення невідомої речовини у повітрі. Наразі 37 дітей госпіталізовані та їхньому життю нічого не загрожує. Вживаємо усі необхідні заходи. Триматимемо в курсі щодо стану здоров'я дітей. — Уляна Супрун (@usuprun) 21 мая 2018 г.

Химики провели замеры, но не обнаружили опасных веществ. Полиция квалифицировала происшествие как хулиганство.

Позже в Николаевском облздраве сообщили, что состояние пострадавших детей оценивают как средней тяжести, двое из них попали в реанимацию.

По состоянию на утро вторника, 22 мая, в больнице Николаева все еще оставались 29 пострадавших школьников.

Массовый обморок на школьной линейке в Черкассах

Первый из ряда подобных случаев произошел две недели назад. Утром 8 мая в Черкассах на школьной линейке, посвященной Дню памяти и примирения, стало плохо десяткам учеников, многие из них потеряли сознание.

Всего к медикам обратились 94 ребенка, 54 ребенка и четверо взрослых попали в стационар с ингаляционной токсической реакцией. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. 14 мая всех пострадавших школьников выписали из больницы. В тот же день в школе возобновили прерванное на время обучение.

Всего на линейке было 424 ученика. Все, кому стало плохо, жаловались на тошноту, головокружение и головную боль.

Помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в школе был сделан экспресс-анализ воздуха, который не выявил сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов или каких-либо еще ядовитых веществ.

СМИ пообщались с отравившимися детьми, которые рассказали, что до линейки чувствовали себя хорошо, а плохо им стало на самом мероприятии или после него. Они также отмечали, что погода была не жаркой и никаких неприятных запахов в воздухе они не заметили.

На инцидент с отравлением детей на линейке в черкасской школе быстро отреагировали не только местные спасатели и власти, но и представители центральных властей.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, Петр Порошенко поручил установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь детям. А премьер-министр Владимир Гройсман вместе с главой Минздрава Ульяной Супрун и главой ГСЧС Николаем Чечеткиным прилетели в Черкассы и лично пообщались с детьми в больнице.

Гройсман также провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что, по предварительной версии, произошло локальное распыление какого-то вещества в момент проведения школьной линейки, но что это было за вещество, неизвестно. Он подчеркнул, что других случаев отравления в Черкассах не было, на месте событий не обнаружено никаких ядовитых веществ, а дети идут на поправку.

Кроме того, Гройсман заявил, что власти не связывают отравление в Черкассах со случаем массового недомогания в этот же день, 8 мая, на линейке в одной из школ в Днепропетровской области, о котором на тот момент уже появились сообщения в СМИ.

Массовая потеря сознания в школе Новомосковска и инцидент в Кривом Роге

8 мая начали терять сознание также ученики среднеобразовательной школы №6 Новомосковска Днепропетровской области.

Местное издание сообщило, что дети почувствовали легкое недомогание и головокружение, но сознание никто не терял. Руководство школы вызвало бригаду скорой помощи.

При этом, в опубликованном этим же изданием документе по результатам вызова медиков говорится, что причиной вызова стало то, что дети начали терять сознание на линейке. В документе в 18 случаях стоит диагноз "Вегето-сосудистый пароксизм. Синкопе", а в одном - "Невротическая реакция. Состояние после синкопе. Судорожная готовность".

18 детям оказали помощь на месте, а еще один ребенок, которому поставили диагноз "невротическая реакция" и оценили его состояние как средней степени тяжести, был госпитализирован в детское отделение Новомосковской городской больницы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). В заявлении полиции идет речь о 16 детях и упоминается, что ребенок, которого доставляли в больницу, - девочка 2005 года рождения. При этом так же, как и в Черкассах, все дети, которым стало плохо, не посещали столовую. Они учились в разных классах.

10 мая начальник Новомосковского управления образования Ольга Павлик сообщила местному изданию Полезная газета, что детям стало плохо по разным причинам.

"Как рассказали родители, кто-то не позавтракал, кто-то плохо себя утром чувствовал. К тому же, в этой школе учится более 1000 детей. Школьный двор небольшой. На линейке было тесно и душно. А длилась она полтора часа", - рассказала Павлик.

При этом, по ее словам, от родителей детей, которым стало плохо на линейке, претензий не поступало, и сейчас все дети чувствуют себя хорошо. Из-за этого инцидента в Новомосковске решили сократить время проведения всех линеек в два раза - теперь они будут длиться не больше 30-40 минут.

О еще одном случае потери сознания во время мероприятия в День памяти и примирения сообщили в Кривом Роге. По данным местных СМИ, плохо стало четверым лицеистам, участвовавшим в параде.

"По предварительной информации, из колонны вывели трех студентов "Крауса" и еще одного ученика лицея с усиленной военной подготовкой", - говорится в новости Первого городского.

Отмечалось, что им оказали помощь на месте.

Распыление неизвестного вещества в школе Павлограда

11 мая из-за распыления неизвестного вещества пришлось эвакуировать общеобразовательную школу №15 Павлограда Днепропетровской области.

После распыления неизвестного газа в павлоградской школе на место прибыли спасатели, полиция, местные власти и газовая служба / Фото: 5632.com.ua

В ГСЧС сообщили, что в этот день в 11:57 к ним обратилась заведующая хозяйством этой школы, которая рассказала, что на первом этаже в помещении санузла распылен газ неизвестного происхождения, который вызывает першение в горле.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что в момент происшествия в школе находилось 680 детей, которых персонал школы вывел на улицу, приостановив учебный процесс.

За помощью к врачам обратился только один ребенок, который отказался от госпитализации.

Были взяты пробы воздуха, предварительные результаты которых показали, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Сайт 5632.com.ua сообщил, что, кроме спасателей, на место происшествия прибыли полицейские, местные власти и газовая служба, которая выяснила, что утечки газа не было.

"Предварительно установлено, что на первом этаже, в мужском туалете, неизвестный открыл баллончик с перечным газом", - говорилось в сообщении издания.

12 мая глава СБУ Василий Грицак допустил, что отравления детей в нескольких украинских школах могли быть диверсией. В то же время он отметил, что эти случаи могут быть и не связаны.

НВ