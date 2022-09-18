«Некоторые уже идентифицированы». Верещук рассказала об эксгумации тел, обнаруженных в Изюме 18 сентября, 08:14 В лесополосе на территории Изюма нашли около 440 могил (Фото:НВ)

Эксгумация и опознание тел, обнаруженных в массовых захоронениях вблизи Изюма Харьковской области, продолжается. Некоторых погибших уже удалось идентифицировать.



Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Верещук сказала, что каждый день поддерживает связь с находящимся в Изюме уполномоченным по вопросам пропавших без вести Олегом Котенко.



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«Он рассказывает страшные вещи – это правда. Происходит эксгумация, потом опознание, уже некоторые идентифицированы. Конечно, информируют родных, сдавших ДНК, которых могли установить – это процесс очень тяжелый и мне очень жаль, что люди действительно получают такие данные. Но, к сожалению, мы видим это страшное количество людей, могил, братских могил, замученных гражданских», — отметила министр.



Она подчеркнула, что мировое сообщество должно отреагировать на массовые преступления против украинского народа и признать РФ государством-спонсором терроризма.



«Я никогда не поверю, что могут быть такие черствые лидеры, такие бездушные, которые могут себе позволить сказать, что это не геноцид. Которые могут себе позволить сказать, что это не государство-террорист. Я надеюсь, что демократия и цивилизованные принципы возобладают», — добавила Верещук.



Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

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