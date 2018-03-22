Уже не бумажный. В Украине прекратили выпускать внутренние паспорта в виде синей книжки: что будут печатать вместо него

Бумажный паспорт не соответствует современным требованиям по защите от подделки и кражи личных данных, объясняют в ГМС

Паспорт-книжку синего цвета больше не будут выпускать в Украине. Раньше можно было получать документы в бумажном виде, так как не во всех подразделениях Государственной миграционной службы установили необходимое оборудование для изготовления биометрических документов, в том числе и ID-карты.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Теперь все отделы ГМС - почти 600 подразделений - имеют специальную аппаратуру для печати внутренних паспортов в виде карточки. Об этом заявил Радио НВ руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько. По его словам, за несколько лет выпустили 1,7 млрд ID-карточек с бесконтактным электронным носителем для украинцев. В 14-летнем возрасте ее получают бесплатно. При обмене или в случае ее потери украинцу нужно заплатить административный сбор в 279 гривен.

Подобный отказ от документа в виде синей книжки является необходимым - бумажный паспорт не соответствует современным требованиям по защите от подделки и кражи личных данных, пояснил Гунько. Кроме того, что никаких преференций для людей, которые могут отказаться от оформления биометрических документов из-за религиозных взглядов, в стране не существует, им также нужно будет оформлять внутренние паспорта в виде ID-карточек. Гунько добавил, что в начале боевых действий на Донбассе органы ГМС успели вывезти почти все бумажные бланки для внутренних паспортов.

Сейчас не хватает считывающих устройств, поэтому по желанию каждый может заказать к ID-карте бумажную выписку о месте своей прописки. Однако, карта действительна без подобного бумажного приложения, подчеркнул Гунько.

Эксперты предлагали наносить графически на карту информацию о месте проживания, заявил Радио НВ заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук. По такому образцу выпускают ID-карты во многих странах Евросоюза. Однако ГМС возражала относительно графического нанесения подобной информации из-за возможного нарушения права на приватность человека, потому что любой мог бы увидеть адрес проживания. Также говорили, что при изменении прописки тогда придется менять документ. Но, например, в Германии эту проблему решили простой наклейкой - при смене адреса наносится новая наклейка на карту с измененным местом жительства. Виктор Тимощук считает, что государству нужно было прописать и определенный график для украинцев для полного перехода на ID-карты. Сейчас это происходит только по желанию.

Из истории украинского паспорта

Бумажный паспорт в виде синей книги с трезубцем на обложке выдавался в Украине с 1994 года. Однако первые паспорта украинцы как граждане своего государства получали еще в начале 20-го века.

С провозглашением Украинской народной республики ее правительство начало выдавать гражданам паспорта УНР. Паспорт выглядел как книжка на 16 страниц и выполнял функцию как внутреннего, так и зарубежного. Первые семь страниц были предназначены для информации о гражданине, а остальные - для виз. Надписи были выполнены на трех языках: украинском, французском и немецком. Паспорта выпускали в типографии Глобус в Будапеште.

В Западноукраинской народной республике были попытки выдавать паспорта, которые, как и документы УНР, были одновременно внутренними и зарубежными. Бланк паспорта был трехъязычным: украинским, французским и английским. Паспортная книжечка содержала 16 страниц. На титульной странице сверху был трезубец. Вторая страница содержала подробное описание владельца, в том числе форму лица, цвет волос, глаз и форму носа, особые приметы и собственноручная подпись. Третья и последующие страницы служили для штампов и отметок о заграничных путешествиях.