17 октября 2018, среда

"Ужасное убийство": Порошенко прокомментировал теракт в оккупированной Керчи

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрыв в Керчи унес жизни 19 человек

Взрыв в Керчи унес жизни 19 человек

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью крымчан в результате взрыва в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело [по статье теракт]", - заявил глава государства.

По словам Порошенко, украинские следователи, в первую очередь, проверяют личность нападавшего и последствия его действий.

"Это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - добавил президент.

Смотрите также

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

Смотрите также

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове