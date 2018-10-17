"Ужасное убийство": Порошенко прокомментировал теракт в оккупированной Керчи

Взрыв в Керчи унес жизни 19 человек

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью крымчан в результате взрыва в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело [по статье теракт]", - заявил глава государства.

По словам Порошенко, украинские следователи, в первую очередь, проверяют личность нападавшего и последствия его действий.

"Это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - добавил президент.

Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт. pic.twitter.com/tHqHuB9PZX 17 октября 2018 г.

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Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.