УЗ запустит бесплатные эвакуационные рейсы для жителей оккупированного Крыма

3 сентября, 15:41
Поделиться:
Поезд Укрзализныци (Фото:Руководитель УЗ Александр Камышин/Telegram)

Поезд Укрзализныци (Фото:Руководитель УЗ Александр Камышин/Telegram)

Укрзализныця запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поезда будут курсировать из Запорожья:

  • в Киев в 18:58
  • во Львов в 10:15, 15:30, 19:08
  • в Ивано-Франковск в 21:34
  • в Ужгород в 15:03

из Кривого Рога:

  • в Киев в 20:25
  • во Львов в 15:35

Видео дня

Читайте также:
«Крым — точная мишень». Как Украина возвращает россиян к реалиям ХХІ века — военный эксперт о значении полуострова

из Одессы:

  • в Киев в 21:01
  • в Рахов в 14:54
  • в Ужгород в 15:54
  • во Львов в 20:45

Также информацию подтвердил глава УЗ Александр Камышин.

«Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним», — отметил он.

Тем, кто будет уезжать из Крыма, компания будет предоставлять бесплатное питание и медицинскую помощь, а также «подъемные» деньги от Укрпочты.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыму.

О его деоккупации Подоляк заговорил на фоне начавшегося накануне контрнаступления украинской армии на южном направлении, 29 августа.

https://www.youtube.com/embed/EJZ3VtAnvM4
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Укрзализныця Эвакуация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X