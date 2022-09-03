УЗ запустит бесплатные эвакуационные рейсы для жителей оккупированного Крыма
Поезд Укрзализныци (Фото:Руководитель УЗ Александр Камышин/Telegram)
Укрзализныця запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Поезда будут курсировать из Запорожья:
- в Киев в 18:58
- во Львов в 10:15, 15:30, 19:08
- в Ивано-Франковск в 21:34
- в Ужгород в 15:03
из Кривого Рога:
- в Киев в 20:25
- во Львов в 15:35
из Одессы:
- в Киев в 21:01
- в Рахов в 14:54
- в Ужгород в 15:54
- во Львов в 20:45
Также информацию подтвердил глава УЗ Александр Камышин.
«Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним», — отметил он.
Тем, кто будет уезжать из Крыма, компания будет предоставлять бесплатное питание и медицинскую помощь, а также «подъемные» деньги от Укрпочты.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыму.
О его деоккупации Подоляк заговорил на фоне начавшегося накануне контрнаступления украинской армии на южном направлении, 29 августа.
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