УЗ запустит бесплатные эвакуационные рейсы для жителей оккупированного Крыма 3 сентября, 15:41 Поезд Укрзализныци (Фото:Руководитель УЗ Александр Камышин/Telegram)

Укрзализныця запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поезда будут курсировать из Запорожья:

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15, 15:30, 19:08

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03



из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35



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из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45



Также информацию подтвердил глава УЗ Александр Камышин.

«Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним», — отметил он.

Тем, кто будет уезжать из Крыма, компания будет предоставлять бесплатное питание и медицинскую помощь, а также «подъемные» деньги от Укрпочты.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыму.

О его деоккупации Подоляк заговорил на фоне начавшегося накануне контрнаступления украинской армии на южном направлении, 29 августа.

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