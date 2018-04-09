УЗ уточнила время задержки поездов из-за аварии во Львовской области

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Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до 2 часов
Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до 2 часов

Из-за аварии на железной дороге во Львовской области, которая произошла утром 9 апреля, движение поездов происходит с задержкой до двух часов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"9 апреля 2018 года, около 9 часов на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошел сход 10 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на данном участке приостановлено движение на парной колее, что привело к задержке ряда пассажирских поездов", - сказано в сообщении.

Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов.

В УЗ уточнили, что время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до 2 часов.

На место ЧП для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги.

Причины инцидента устанавливает экспертная комиссия.

Напомним, что в понедельник, 9 апреля, во Львовской области перевернулся грузовой состав, заблокировав движение пассажирских поездов.

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