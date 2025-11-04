«Не потребует финансирования из бюджета». Глава Укрзализныци рассказал, как будут покрываться расходы на программу 3000 км бесплатных поездок

Программа, которая предусматривает 3 тысячи бесплатных километров для поездок не потребует дополнительного государственного финансирования. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский в комментарии Радио Свобода .

Он отметил, что программа будет финансироваться за счет мест, которые остаются пустыми в непиковый сезон. Также расходы планируют компенсировать за счет пересмотра цен на билеты премиум-сегмента. Перцовский отметил, что социальная программа не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения.

Реклама

«Чтобы скомпенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется „километрами“, а так все равно ехал бы за деньги, параллельно внедряем компенсаторы, в частности более гибкое ценообразование в премиум-сегменте, который сегодня еще зарегулирован. Поэтому эти дополнительные километры нагрузки на государственный бюджет не увеличивают», — пояснил глава Укрзализныци.

Читайте также: Рада вызвала Лещенко для доклада по 3000 км бесплатных поездок Укрзализныцей

Программа УЗ-3000 продлится четыре месяца — в тот период, когда спрос на билеты ниже. По словам Перцовского, в 2024 году в течение непиковых четырех месяцев зимнего сезона около миллиона мест оставались свободными.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Он поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

В Укрзализныце объяснили, что программа предоставляет именно 3000 км бесплатных поездок, поскольку это расстояние покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно. В компании также отметили, что считают, что программа поощрит пассажиров путешествовать в непиковое время.