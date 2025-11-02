«Зимняя поддержка». В Укрзализныце объяснили, почему бесплатными для украинцев сделают именно 3000 км

«Зимняя поддержка» будет стимулировать путешествия в непиковые периоды, считают в Укрзализныце (Фото: Укрзализныця)

В Укрзализныце считают, что новая программа поддержки украинцев, которая предусматривает 3 тысячи бесплатных километров для поездок, поощрит пассажиров путешествовать в непиковое время. Об этом говорится в заметке компании в социальных сетях.

В пресс-службе объяснили, что выбор именно 3 тысяч километров не случайный — это расстояние соответствует самому длинному путешествию по Украине в обе стороны.

«Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой», — отметили в компании.

В Укрзализныце ожидают, что программа «УЗ-3000» поможет уменьшить нагрузку в пиковые периоды, поощряя пассажиров путешествовать в другое время.

Также в компании отметили, что эта программа имеет большое значение для всех работников железной дороги, ведь является частью государственного финансирования пассажирских перевозок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период.

Правительство планирует ввести такие программы: