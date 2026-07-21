«Зеленский присматривается к кандидатурам». Корреспондентка BBC назвала сроки, когда могут уволить Сырского

21 июля, 16:28
Google Читайте NV в Google
Вопрос об освобождении Александра Сырского от должности главкома действительно рассматривается — Середа (Фото: Александр Сырский / Telegram)

Вопрос об освобождении Александра Сырского от должности главкома действительно рассматривается — Середа (Фото: Александр Сырский / Telegram)

Политический корреспондент BBC News Украина София Середа рассказала в эфире Radio NV , что уже в ближайшее время может быть принято решение об увольнении главнокомандующего Александра Сырского.

«Могу сказать, исходя из собственного опыта и общения с собеседниками на Банковой, что вопрос об освобождении Александра Сырского от должности главнокомандующего действительно рассматривается. И по состоянию на вчерашний день один из собеседников в Офисе президента предположил, что этот вопрос может быть решен в течение следующей недели. То есть в течение ближайших семи дней, возможно, даже немного раньше», — рассказала Середа.

Реклама

Она добавила, что за последние несколько дней президент Владимир Зеленский очень много встречается с различными высокопоставленными командирами:

«То есть это медийные командиры, у которых, безусловно, есть собственное мнение. И очевидно, что он не только присматривается к ним как к возможным кандидатам на замену Александру Сырскому — президенту, вероятно, также важно услышать, что они на самом деле думают о потребностях армии и о том, как Министерство обороны должно обеспечивать этот процесс».

https://www.youtube.com/watch?v=xPEEs2u333w

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

Читайте также:
«Если фронт рухнет, митинг будет в Париже». Разговор с Федиенко о том, как Зеленскому следует поступить в отношении Федорова и Сырского

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными, в частности с Михаилом Драпатым.

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Radio NV Александр Сырский Владимир Зеленский

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies