«Зеленский присматривается к кандидатурам». Корреспондентка BBC назвала сроки, когда могут уволить Сырского

Политический корреспондент BBC News Украина София Середа рассказала в эфире Radio NV , что уже в ближайшее время может быть принято решение об увольнении главнокомандующего Александра Сырского.

«Могу сказать, исходя из собственного опыта и общения с собеседниками на Банковой, что вопрос об освобождении Александра Сырского от должности главнокомандующего действительно рассматривается. И по состоянию на вчерашний день один из собеседников в Офисе президента предположил, что этот вопрос может быть решен в течение следующей недели. То есть в течение ближайших семи дней, возможно, даже немного раньше», — рассказала Середа.

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Она добавила, что за последние несколько дней президент Владимир Зеленский очень много встречается с различными высокопоставленными командирами:

«То есть это медийные командиры, у которых, безусловно, есть собственное мнение. И очевидно, что он не только присматривается к ним как к возможным кандидатам на замену Александру Сырскому — президенту, вероятно, также важно услышать, что они на самом деле думают о потребностях армии и о том, как Министерство обороны должно обеспечивать этот процесс».

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными, в частности с Михаилом Драпатым.