Военнослужащие сводной бригады «Хижак» патрулируют дорогу между городами Дружковка и Константиновка, обеспечивая защиту от вражеских дронов, 24 июня 2026 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV о «войне городов», изменениях в армии , тупиковой ситуации в войне и сложностях с производством украинских баллистических ракет.

— Начну с кризиса, который сейчас наблюдается в нашем силовом блоке. Не нужно напоминать о том, что происходит вокруг Министерства обороны и Генерального штаба. Появляются сообщения о якобы принятом решении сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и предложить новую кандидатуру. Как вы считаете, если Александра Сырского заменят, как это повлияет на ситуацию в украинской армии? Какова ваша оценка?

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— Ситуация такова, что пока идут боевые действия, любые изменения — особенно касающиеся ключевых фигур — нежелательны. Таково мое мнение.

Не следовало вмешиваться — нужно было принять соответствующее административное или управленческое решение и поручить кому-либо урегулировать разногласия между ключевыми фигурами нашей обороны. И не делать резких движений — никаких резких движений.

У нас наконец ход войны, вектор событий начал склоняться в нашу сторону. И в это время вдруг начались такие перемены.