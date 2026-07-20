Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне давления из-за массовых протестов. Главным претендентом на эту должность сейчас является командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что Зеленский уже начал рассматривать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

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По словам одного из источников, глава государства, вероятно, выберет преемником Сырского генерал-майора Драпатого. Само же решение об увольнении действующего главнокомандующего ВСУ может появиться в ближайшие дни.

Второй собеседник добавил, что окончательного решения по кандидатуре пока нет, а в шорт-лист вошли 11 претендентов.

Михаил Драпатый ранее публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе бойцы и командиры. По словам Драпатого, за последние шесть месяцев у войск появился партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности армии, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя ответственность.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

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Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными, в частности с Михаилом Драпатым.