После изменений законодательства. Как уволиться с военной службы ВСУ во время военного положения — инструкция 7 июля, 19:38 Увольнение с военной службы — какие надо документы и что надо делать в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения у военных ограничено количество оснований уволиться с военной службы. Рассказываем, что известно об увольнении с военной службы и когда будет демобилизация в Украине.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. На службе остаются военные срочной службы, а также постоянно мобилизуют новых мужчин и женщин. Законодательство Украины установило жесткие рамки по увольнению во время военного положения.

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Увольнение с военной службы и демобилизация регулируются законом О воинской обязанности и военной службе. Так, демобилизация возможна по приказу президента о демобилизации, или после того, которые закончится действие военного положения.

Увольнение с военной службы — основания

Законом предусматривается, что военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:

по состоянию здоровья;

по достижении предельного возраста пребывания на службе;

по семейным обстоятельствам;

в случае вступления в силу судебного приговора за преступление.

Изменения, которые вносятся законопроектом № 9342 предусматривают корректировку обстоятельств для отсрочки и не влияют на освобождение, однако, военные, которые освобождаются из-за наличия родственников I или II группы инвалидности теперь могут быть лишены отсрочки.

Увольнение с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе и в военном резерве или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета.

Увольнение с военной службы — порядок действий

При наличии оснований для увольнения, военнослужащий собирает документы, необходимые для подтверждения этих оснований. Делаются копии документов, которые лучше заверить нотариально. Когда военный имеет на руках оригиналы и копии документов он подает на имя командира рапорт об увольнении и прилагает к нему документы, подтверждающие право на увольнение в военное время.

В рапорте обязательно должно быть указано:

основание увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего относительно его желания проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

районный (городской) ТЦК, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Непосредственный командир ставит свою подпись на рапорте и передает его по подчинению. Каждый командир выше должен поставить свою подпись и передать рапорт и документы выше, пока они не дойдут до человека, который принимает решение об увольнении.

Тогда документы рассматриваются и принимается решение — в случае положительного ответа на часть отправляется уведомление об увольнении. Военному также могут отказать, тогда при желании уволиться он повторяет свои действия.

Сроки рассмотрения рапорта, который подается на увольнение, не предусмотрены действующим законодательством. Обычно он длится около 1−2 месяцев. В случае значительной задержки рассмотрения рапорта юристы рекомендуют подавать жалобы в высшее командование или Министерство обороны Украины.

Увольнение с военной службы — документы

К рапорту об увольнении с военной службы, в зависимости от основания увольнения, должны быть приложены документы, которые это основание подтверждают:

при увольнении в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе достаточно рапорта;

при увольнении по состоянию здоровья на основании постановления ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета — нотариально заверенная копия постановления ВВК;

при увольнении в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания — нотариально заверенная копия приговора;

при увольнении по семейным обстоятельствам — нотариально заверенные копии документов, подтверждающих такие основания.

Как сообщает адвокат Наталья Лисовая, документами, подтверждающими семейные обстоятельства могут быть:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, акт осмотра МСЭК;

в связи с воспитанием больного ребенка — свидетельство о рождении, справку врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем) — свидетельство о браке, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за родителями своими или жены (мужа) — свидетельство о рождении военнослужащего, паспорт родителей, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным — решение суда, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, паспорт лица с инвалидностью;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы — документ, подтверждающий осуществление ухода (например — о назначении компенсации за уход, который назначается физическому лицу, предоставляющему социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе), акт осмотра МСЭК, паспорт лица с инвалидностью;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход — заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, паспорт лица, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, справка о составе семьи, акт обследования бытовых условий лица, нуждающегося в уходе, другие документы, подтверждающие отсутствие других лиц, способных осуществлять уход;

в связи с самостоятельным воспитанием ребенка (детей) в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, свидетельство о смерти другого родителя или решение суда о лишении родительских прав другого родителя, другой документ, подтверждающий факт самостоятельного воспитания;

в связи с беременностью — медицинское заключение о беременности;

в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста — свидетельство о рождении, медицинское заключение (в случае необходимости для отпуска по достижению ребенка шести лет);

если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справку из в/ч о прохождении службы другим родителем.

Порядок действий после получения уведомления об увольнении

После поступления в воинскую часть письменного уведомления об увольнении военнослужащего с военной службы или после издания приказа командира воинской части об увольнении военнослужащий должен сдать в установленные сроки должность и подлежит расчету, исключению из списков личного состава воинской части и направлению на воинский учет в районный (городского) ТЦК по выбранному месту жительства.

Необходимо следить, что сдача должности и расчет состоялись до исключения из списков л/с в/ч. Командир воинской части обязан обеспечить своевременную сдачу должности, расчета и проведению всех процедур.

Лицо, уволенное с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должно быть полностью обеспечено денежным, продовольственным и вещевым обеспечением. Военнослужащий до проведения с ним всех необходимых расчетов не исключается без его согласия из списков личного состава воинской части.

Граждане, уволенные с военной службы, в пятидневный срок после исключения из списков личного состава воинской части обязаны прибыть в ТЦК для постановки их на воинский учет.