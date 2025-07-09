После демобилизации одни из военнослужащих возвращаются на свои места работы, другие — ищут новые возможности. У каждого — свой темп, опыт и точка, с которой начинается адаптация к гражданской жизни. Но одно общее: все нуждаются в поддержке — на работе, в быту, в отношениях.

В UKRSIBBANK BNP Paribas Group говорят: существует общепринятый принцип, что путь ветерана начинается с первого дня службы. Именно поэтому в банке создали «We're proud» — платформу действий для тех, кто на фронте, кто вернулся, и их семей. Это часть корпоративной культуры: в каждом отделе, в каждой команде, в каждом «как ты?».

В основе — и собственный опыт сотрудников, которые сами прошли военную службу, и новая должность в банке — руководителя ветеранских программ, и обучение для коллег, которые хотят поддержать тех, кто только что вернулся. Мы собрали истории и детали того, как это работает. Без героизации, без формальностей — просто так, как есть.

Ветеран, который строит поддержку: история Михаила Драпогуза

В 2022 году Михаил Драпогуз пошел в армию добровольцем. До этого он работал директором дома культуры в небольшом поселке, учился в аспирантуре Одесского института публичного управления. Казалось бы — культура, стратегия, управление. Но вместо публичных проектов — фронт.

Михаил Драпогуз, руководитель программ по работе с ветеранами UKRSIBBANK BNP Paribas Group

«Начинал делопроизводителем, потому что немного разбирался в компьютерах. Потом попал в бригаду. Так я и начал служить в 126 ОБр ТрО», — вспоминает он.

Служил до 2024 года, уволился по семейным обстоятельствам. А уже после демобилизации — присоединился к команде UKRSIBBANK. Теперь он — руководитель программ по работе с ветеранами.

«Возвращаются очень разные люди, но между ними есть общее: они жили в постоянной опасности, которая изменила их мировоззрение и восприятие внешнего мира. И теперь они возвращаются в офис с четким запросом — на честность, ясность и доверие. Не „между строк“. И компания должна быть к этому готова», — объясняет Михаил.

Среди его задач — развитие дружественной к ветеранам культуры, создание корпоративного ветеранского сообщества, взаимодействие с семьями мобилизованных. Кроме того, есть насущная необходимость в формировании ветеранских политик, участии в разработке услуг и сервисов для военнослужащих. А также — поддержка и развитие всех, кто приобщается к ветеранскому сообществу.

«Важно выстраивать рабочие команды, где те, кто служил и не служил, понимают друг друга. И умеют договариваться. Моя суперсила в этом — я разговариваю с ветеранами на их языке. И параллельно — создаю программы, которые работают в рамках бизнеса».

Как родилась « We’re proud»: путь от волонтерства до платформы

Когда началась полномасштабная война, сотрудники UKRSIBBANK организовали внутреннюю платформу «Поддержи своих» — краудфандинг для помощи коллегам, которые пошли в армию. Собирали средства на бронежилеты, каски, спальники и для работников, и для их родственников. Параллельно руководство банка принимало решение о закупках и поставках амуниции. К сегодняшнему дню сотрудники собрали более 4,3 млн гривен.

Уже тогда стало понятно, что поддержка нужна не только на фронте. Нужна стратегия возвращения — для тех, кто демобилизован, и тех, кто хочет работать в банке.

«Мы видим путь ветерана с первого дня мобилизации. Это человек, который уже вернулся, — и те, кто сейчас служит, и те, кто только что мобилизовался. Все они в нашем фокусе», — объясняют в команде HR банка.

Так появилась идея создать единую комплексную систему взаимодействия, которая охватывает защитников, их семьи, коллег, партнеров и будущих кандидатов. В 2023 году в банке запустили платформу поддержки — «We're proud».

Сегодня это уже не просто слова. Это политика, которая включает:

отдельную роль руководителя программ по работе с ветеранами;

сообщество работников-ветеранов и их семей и сообщества работников банка, у кого есть родные или близкие, кто вовлечен в защиту страны;

● обучение руководителей, которые готовятся к возвращению ветеранов в команду;

программу Buddy для ветеранов, которую проходят коллеги без военного опыта;

участие банка в публичном формировании ветеранской политики, в частности — в рамках инициатив Нацбанка.

Эта система продолжает развиваться: к ней присоединяются демобилизованные, новые сотрудники с военным опытом, HR-команды и внешние партнеры.

Buddy для ветерана: когда « как ты?» — это не просто вежливость

В большинстве офисов коллега может спросить: «как ты?». Но в компаниях, где работают демобилизованные военнослужащие, за этим простым вопросом — часто гораздо больше, чем просто small talk. Нужно знать: как спрашивать, как слушать, как не давить и как быть рядом, когда в тебе нуждаются.

В UKRSIBBANK именно для этого создали программу Buddy для ветеранов. Ее суть — подготовить коллег, которые сами не служили, к тому, чтобы стать поддержкой для тех, кто вернулся с войны. Не ментором, не психологом, не руководителем — а обычным человеком, который спросит, выслушает, даст адаптироваться.

Обучение состоит из нескольких модулей: онлайн-лекции, пособия, менторская поддержка. В основе — практические упражнения: как говорить с ветераном, когда молчать, когда быть рядом, а когда дать пространство. Первая группа уже завершила обучение — почти 20 человек стали сертифицированными Buddy.

Одна из них — Юлия Панченко, начальник Центра аудита бизнес-деятельности UKRSIBBANK, которая работает в банке с 2016 года:

Юлия Панченко, начальник Центра аудита бизнес-деятельности UKRSIBBANK BNP Paribas Group

«Для меня тема реинтеграции очень личная. Мой муж — действующий военнослужащий, он ушел добровольцем в начале полномасштабного вторжения. И я поняла: если хочу что-то изменить — надо начинать с себя».

Обучение не стало для нее открытием, скорее — помогло структурировать интуитивное:

«Buddy — это не шаблон. Здесь нет одной правильной реакции. Программа дает базу, но главное — понимание, что каждая история ветерана уникальна. Кто-то готов говорить — кто-то хочет молчать. И ты должен почувствовать это вовремя».

Buddy становится не только частью адаптации, а одной из ценностных линий во взаимодействии между коллегами.

Сегодня в банке продолжают развивать платформу «We’re proud»: также запускают обучение для руководителей, проводят лекции на темы ментального здоровья для всех сотрудников.

Вернулся с фронта, но не в офис: история одного кофе, который все изменил

Когда речь идет о демобилизации — нет универсального алгоритма действий. Важно видеть не «позицию в штате», а человека, который получил военный опыт. Именно поэтому Светлана Тюгаева, начальник Службы трансформации UKRSIBBANK, говорит о самом главном — умении быть рядом без лишних слов.

Светлана Тюгаева, начальник Службы трансформации UKRSIBBANK BNP Paribas Group

«Мы сидели, пили кофе после его возвращения, и я поняла — он рядом, но он не здесь. Это расстояние — не физическое, оно эмоциональное. И его надо принять. Не толкать, не ускорять. Просто дать время», — вспоминает она о встрече с демобилизованным коллегой.

Именно по инициативе ее команды вместе с проектным офисом банка в 2023 году стартовали глубинные интервью с демобилизованными — не для статистики, а чтобы понять: какие страхи, какие ощущения после возвращения, что действительно болит. «Хотели проверить, действительно ли наши представления о ветеранах — это то, чем живет человек после фронта. И ответ оказался сложнее, чем мы ожидали»,— говорит она.

А еще — общение. Постоянное, простое, но глубокое. «Друзья, коллеги, которые сейчас на фронте — с ними мы на связи. Это ниточка, которая держит. Не стоит ждать демобилизации, чтобы написать „как ты?“. Стоит это делать сейчас. Еженедельная sms для них может быть как якорь — напоминание, что они не забыты».

«Ценности человека меняются. И мы как окружение должны иметь терпение и уважение, чтобы принять его уже другим. Он имеет право на это».

Специальное обучение для руководителей лишь укрепило эти интуитивные ощущения: «Наш тренер много говорил о точке опоры. И вот эту точку каждый должен найти сам — как для себя, так и для вернувшегося коллеги. Самое главное — не спешить. Реинтеграция — это не спринт, это путь, на котором ты не должен стоять позади или впереди человека, а идти рядом. И порой — молча».

Есть еще один нюанс, о котором Светлана говорит прямо: после возвращения меняется не только ветеран — измениться должна и команда. «Ценности человека меняются. И мы как окружение должны иметь терпение и уважение, чтобы принять его уже другим. Он имеет право на это».

Совет для руководителей тоже без прикрас: «Нет выбора. Это реальность. Нам нужно жить в ней и отстраивать страну вместе. И разговор с человеком, который возвращается, — не о трогательных словах. Это может быть просто: „О чем тебе комфортно говорить? А о чем — нет?“. И большинство отвечают спокойно. Без пафоса. Прямо».

И добавляет: «Такие работники — очень дисциплинированные. И очень ответственные. Но не надо на них возлагать бремя геройства. Надо быть с ними. Не вокруг, а рядом».

Сообщество: когда опыт войны становится ресурсом поддержки

Иногда все, что нужно, — это поговорить с тем, кто уже проходил похожий путь. В UKRSIBBANK это понимают. Именно поэтому в банке постепенно сформировалось ветеранское сообщество — внутренняя среда, где демобилизованные работники, новые коллеги с опытом службы, а также семьи военных могут чувствовать себя не наедине.

Среди участников — как те, кто вернулся на свои рабочие места после демобилизации, так и те, кто устроился в банк уже после службы. Сообщество помогает делиться опытом, поддерживать новичков и, главное — влиять на ветеранскую политику банка.

«Мы хотим, чтобы ветераны не просто „адаптировались“, а чувствовали, что их опыт — важен. Что они могут менять правила. Что их голоса имеют вес»,— говорит Михаил Драпогуз, руководитель ветеранских программ.

А еще — поддержка важна не только для самих защитников. По статистике банка, более 76% персонала — это женщины. И у многих из них родные или любимые служат. Поэтому в фокусе не только ветераны, но и сотрудницы, которые живут и работают в тылу с собственными страхами и тревогами.

Александр Кривошеев, бывший военный, менеджер-аналитик проектов UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Один из членов сообщества, Александр Кривошеев, бывший военный и сейчас — менеджер-аналитик проектов, отмечает:

«Я знаком с „We're proud“: еще с момента ее запуска — помогал как аналитик, и как ветеран. То, что она есть, уже важно. Она дает ощущение, что ты здесь не один. И что твоим опытом интересуются — не формально, а по-настоящему».

Александр говорит: самое главное — продолжать поддерживать. Потому что война продолжается, и людей, которые возвращаются, будет все больше.

Что мы можем сделать, чтобы поддержка была уместной и человечной?

Поддержка ветеранов в UKRSIBBANK — это часть рабочей реальности, которая формируется ежедневно: во внутренних встречах, в письмах, в разговорах на кухне, в обучении руководителей, в сообществах и политиках, а также в поддержке социально-важных инициатив.

В банке работают 17 демобилизованных коллег и более 130 мобилизованных — и каждому из них готовятся дать пространство, внимание и поддержку. Здесь изучают опыт других компаний, запускают новые инструменты, адаптируют подходы, чтобы быть на несколько шагов впереди. Чтобы ветеран после возвращения чувствовал опору уже с первого дня.

Благодаря ветеранской политике банка и платформе «We’re proud» есть люди, которые ежедневно задают правильные вопросы: что еще мы можем сделать, чтобы поддержка была «живой», уместной и человечной?